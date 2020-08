Unschönes Ende eines Dates am Brombachsee: Ein 19-Jähriger wollte sich am Brombachsee mit einer Internetbekanntschaft treffen. Doch statt einer Frau warteten dort zwei Männer mit Baseballschläger auf ihn. Die beiden Täter raubten den 19-Jährigen aus. Nun wurden sie laut Polizei geschnappt.

Demnach ereignete sich der Überfall bereits im Februar dieses Jahres. Am 16.02.2020 hatte sich ein 19-Jähriger aus Forchheim mit einer Internetbekanntschaft an einer Anlegestelle am Brombachsee verabredet.

Vermummte Räuber statt Frau

Dort erwartete ihn jedoch keine Frau, sondern seiner Aussage nach zwei vermummte Unbekannte, die ihn mit einem Baseballschläger bedrohten, schlugen und Bargeld forderten. Anschließend seien die unbekannten Räuber mit 200 Euro Bargeld geflüchtet.

Der 19-Jährige ließ sich anschließend von seinem Vater abholen und erstattete erst zu Hause in Forchheim Anzeige bei der dortigen Polizei.

Im Rahmen einer anderen Sachbehandlung konnte nun von der Ansbacher Kripo ein 22-Jähriger festgenommen werden, der im Laufe seiner Vernehmung einräumte, auch den Raub im Februar zusammen mit einem weiteren 22-Jährigen begangen zu haben. Beide Tatverdächtige sitzen derzeit bereits in Justizvollzugsanstalten ein.