Am Montagnachmittag (11. April 2022) wurde eine Frau gegen 16.45 Uhr in der Bahnunterführung in Treuchtlingen unvermittelt attackiert. Der Täter ist noch unbekannt.

Zunächst beleidigte der Mann die 50-Jährige, wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen berichtet. Anschließend schlug er ihr mit der Hand ins Gesicht.

Mann schlägt Frau ins Gesicht - 50-Jährige leicht verletzt

Der Mann flüchtete daraufhin vom Tatort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam er in eine unbekannte Richtung. Die 50-jährige Frau zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu.

Für die aufgenommenen Ermittlungen bittet die Polizei Treuchtlingen nun um Zeugenaussagen. Über die Auffälligkeiten des Täters macht sie folgende Angaben:

Alter : etwa 25 Jahre

: etwa 25 Jahre Größe : etwa 1,85 m

: etwa 1,85 m schlanke Figur

Figur 3-Tage-Bart

"südländisches Aussehen"

schwarze Wollmütze

Wollmütze schwarze Steppjacke

Steppjacke blaue Jeans

Jeans "deutsche Sprache mit ausländischem Akzent"

"Zudem führte er ein schwarzes Mountainbike und einen schwarzen Scooter mit sich", berichtet die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Treuchtlingen zu melden.

Vorschaubild: © hb-photography/Adobe Stock