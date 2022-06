Am Dienstag (14.06.2022) geriet ein Transporter auf der Bundesstraße 2 bei Treuchtlingen in Brand. Kurz vor der Kreuzung Heusteige bemerkte der 53-jährige Fahrer Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Als er das Fahrzeug anhielt, geriet der Transporter vollständig in Brand.

Der Fahrer konnte sein brennendes Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieb dadurch unverletzt. Zur Löschung des Wracks musste die Bundesstraße für zwei Stunden gesperrt werden. Laut Aussage der Polizeiinspektion Treuchtlingen entstand an dem Transporter ein Totalschaden.

