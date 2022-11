Ein ungewöhnlicher Schritt für Aldi Nord: Die Discounter-Kette aus Essen übernimmt die Firma Altmühltaler Mineralbrunnen, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet. Zum fränkischen Unternehmen zählen zwei Standorte, einer in Treuchtlingen und einer in Breuna in Hessen. Die Altmühltaler-Gruppe gehört in Deutschland zu den größten Herstellern von Mineralwasser.

Aldi will an den übernommenen Standorten künftig Wasser und andere Getränke für seine Eigenmarken produzieren. Mit diesem Schritt verstößt der Discounter eigentlich gegen seinen Firmengrundsatz. Dieser besagt, dass man auf eigene Produktionsbetriebe verzichte. Die einzige Ausnahme davon ist Kaffee: Aldi Nord soll zwei eigene Röstereien besitzen.

Aldi Nord bricht Firmengrundsatz: Mineralwasser-Produzent aus Franken wird übernommen

Rund 400 Mitarbeiter arbeiten derzeit für Altmühltaler in der Produktion und Abfüllung. Neben Mineralwasser stellt die Firma auch alkoholfreie Erfrischungsgetränke her und besitzt eine eigene Schraubverschluss- und Flaschen-Produktion. Im Altmühltal in Mittelfranken blickt das Unternehmen laut eigenen Angaben auf eine mehr als 100-jährige Familientradition zurück. In diesem Jahr gab es aber einige Turbulenzen für die Mineralbrunnen-Gruppe.

Erst im Mai 2022 gab Altmühltaler bekannt, dass der dritte Abfüllstandort in Brandenburg geschlossen wird. Der Grund dafür lag bei einer anderen Supermarkt-Kette: Der Auftrag von Edeka-Netto brach weg. Wie der Geschäftsführer Alexander Pascher dem BR sagte, scheiterten die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Auch in Treuchtlingen mussten daraufhin einige Mitarbeiter entlassen werden. Die Übernahme durch Aldi Nord könnte dem Personal wieder ein wenig Sicherheit geben.

Aldi gab an, noch weiter in die Standorte investieren und die Abfüllung von Wasser und Getränken ausbauen zu wollen. Für den Discounter bringt das natürlich ebenfalls einen großen Vorteil, sie können sich langfristig den Zugang zu den Produkten sichern. "Der Erwerb der Unternehmen gibt uns die Möglichkeit, Produktionskapazitäten für eines der wichtigsten Lebensmittel langfristig in Deutschland aufrechtzuerhalten", so Aldi-Manager Jürgen Schwall laut Lebensmittel Zeitung.