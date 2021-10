Schweinfurt vor 3 Stunden

Fußball

Zwei Spiele von Schweinfurt corona-bedingt verlegt

In der Fußball-Regionalliga sind zwei Spiele des 1. FC Schweinfurt 05 verlegt worden. Als Grund nannte der Verein in seiner Mitteilung Corona-Infektionen in der Mannschaft und im Betreuerstab.