Seit Freitagnachmittag wird eine 14-Jährige vermisst. Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die 14-jährige Maya van der Vlugt verließ am Freitag gegen 16:30 Uhr die elterliche Wohnung in der Schweinfurter Stephanstraße, um an ihrer Schule etwas abzugeben. Nachdem sie bis 18:00 Uhr noch nicht nach Hause gekommen ist, versuchte der Vater sie per WhatsApp und telefonisch zu kontaktieren.

14-Jährige vermisst - könnte in Nürnberg oder Würzburg sein

Auf sämtliche Kontaktversuche reagierte sie jedoch nicht. Am Sonntag meldete der Vater die Tochter schließlich bei der Schweinfurter Polizei als vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sie sich im Raum Nürnberg oder Würzburg aufhalten. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

120 Kilogramm schwer, kräftige Statur

Dunkelblonde schulterlange Haare

Bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift "Volbeat Denmark", lange schwarze Leggings, beige Sneakers mit einem blauen Streifen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 09721/202-2230 zu melden.

