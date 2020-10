Aktuell steht in Marktsteinach / Schonungen im Landkreis Schweinfurt ein Wohnhaus in Vollbrand. Das berichtet die Polizeiinspektion Unterfranken. Es könnte sich um ein Wochenendhaus handeln, heißt es auf Nachfrage von inFranken.de. Menschen sind nicht in Gefahr, so die Beamten.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit andauern.