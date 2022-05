Bereits seit Montagnachmittag (16. Mai 2022) wird ein 13-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung im Landkreis Schweinfurt vermisst. Nachdem sämtliche Suchen der Polizei bisher erfolglos waren, bitten die Schweinfurter Ermittler nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei der Vermissten handelt es sich um die 13 Jahre alte Cynthia Garsanvovas. Sie wurde zuletzt am Montag gegen 16.30 Uhr in dem Wohnheim in Wipfeld gesehen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Polizei sucht nach zwei vermissten Mädchen aus Wipfeld

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen jedoch nicht vor, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Aus dem Wohnheim in Wipfeld wird derzeit auch ein weiteres Mädchen vermisst.

Laut einer Betreuerin kann die 13-jährige Cynthia wie folgt beschrieben werden:

Sie ist 1,55 Meter groß;

sie wiegt etwa 85 Kilo;

sie trägt eine Brille;

sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare;

sie war zuletzt mit einem khakifarbenen Parker, bunten Nike-Schuhen und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2020 bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden.

