Der Wildpark in Schweinfurt erfreut sich auch im Herbst normalerweise großer Beliebtheit.

Dieses Jahr muss der Park jedoch zum 24. November 2021 vorerst schließen. Der Grund: Die neu in Kraft getretene 2G-Plus-Regel ist für den Betreiber nicht machbar.

Auf Facebook schreibt das Unternehmen dazu: "Eine Öffnung des Parks unter Wahrung der 2G-Plus-Regel ist mangels personeller Kapazitäten für uns leider nicht umsetzbar. Wir bitten um Euer Verständnis und hoffen darauf, Euch alle möglichst bald wieder willkommen heißen zu dürfen."

Unter dem Facebook-Post hinterließen sofort einige Nutzer traurige Smileys. Viele zeigten sich auch wütend. "So ein Witz", kommentiert eine Userin. Eine andere schreibt: "So ein Irrsinn."

"Ich weiß , ihr könnt nix dafür und ihr habt die "Gesetze" nicht gemacht , aber es ist trotzdem totaler Schwachsinn. In jeder öffentlichen Anlage incl. Spielplätzen interessiert niemanden eine 2G, 3G oder 2G-Plus-Regel. Alles Gute, bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald", schreibt eine weitere Userin.

Der Wildpark soll "bis auf Weiteres" geschlossen bleiben.

