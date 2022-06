Bereits seit Sonntag, 22. Mai 2022, wird ein 69-Jähriger aus einem Pflegeheim im Landkreis Schweinfurt vermisst. Es könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, warnt die Polizei. Die Schweinfurter Ermittler hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hans Zipprich hat den bisherigen Erkenntnissen zufolge sein Pflegeheim am Balthasar-Neumann-Platz in Werneck am 22. Mai in den Morgenstunden verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Vermisster Mann aus Werneck könnte in hilfloser Lage sein

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat oder eine psychische Ausnahmesituation vor. Er ist auch nicht auf Medikamente angewiesen. Mittlerweile schließt die Polizei aber nicht mehr aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Er ist 1,85 Meter groß;

er wiegt 75 Kilogramm;

er hat schulterlange Haare;

er trägt aktuell einen Vollbart (das von der Polizei veröffentlichte Fahndungsfoto zeigt ihn jedoch noch ohne Bart).

Sämtliche Suchmaßnahmen der Schweinfurter Polizei waren bisher ergebnislos, weswegen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Da vom Vermissten kein aktuelles Lichtbild vorliegt, spricht die Polizei mit dem Aufruf insbesondere auch Personen an, die Kontakt zum 69-Jährigen haben oder dessen aktuellen Aufenthaltsort kennen.

