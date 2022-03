Angehörige machen sich seit Donnerstagnachmittag (03.03.2022) Sorgen um eine 27-Jährige, die sich höchstwahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Die Polizei sucht mit zahlreichen Kräften nach der Frau und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 16 Uhr verließ die 27-Jährige Marina Schürger laut Polizei ihre Wohnung in der Bräugasse in Waigolshausen im Landkreis Schweinfurt und ging zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Da sich die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befinden dürfte, begannen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schweinfurt mit der Unterstützung der Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber eine großangelegte Suche nach der Vermissten.

27-jährige Marina Schürger vermisst - so wird die junge Frau beschrieben:

Die 27-Jährige wird wie folgt bescheieben:

etwa 165cm groß

kurze blonde Haare

eine etwas kräftigere Statur

Die Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt Personen, die die Frau seit 16 Uhr gesehen haben oder sonst Angaben zu deren Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 09721/202-2200 zu melden.