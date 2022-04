Die Polizei Unterfranken sucht nach einem Mann, der bereits seit einer Woche vermisst wird. Nun bitten die Ermittler um Unterstützung aus der Bevölkerung, wie aus der am Mittwoch, 13. April 2022, veröffentlichten Öffentlichkeitsfahndung hervorgeht.

Demnach wird seit Mittwoch, 6. April, ein 38 Jahre alter Mann aus Schweinfurt vermisst. Da inzwischen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Schweinfurter Polizei jetzt an die Öffentlichkeit. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit nicht, versichert die Polizei.

38-jähriger Schweinfurter seit einer Woche verschwunden: Psychisch auffällig und auf Medikamente angewiesen

Der 38 Jahre alte Boris Riljic verließ am Mittwoch, 6. April, gegen 16.30 Uhr, seine Wohngemeinschaft in der Ludwigstraße in Schweinfurt und ist bislang nicht mehr zurückgekehrt.

Der Gesuchte leidet unter psychischen Auffälligkeiten und ist auf Medikamente angewiesen. Es könne daher laut Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort oder auch auf Straftaten liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Da alle bisherigen polizeilichen Überprüfungen ohne den gewünschten Erfolg verlaufen sind, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

So sieht der Vermisste aus

Boris Riljic wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

schlank

72 kg schwer

schwarze, schulterlange Haare

trägt einen Vollbart

bekleidet war er am 6. April mit einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Daunenjacke

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721 202-0 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.

