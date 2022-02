Frau wurde vermisst - Polizei findet sie wenige Stunden später: Am Samstagnachmittag hatte eine Frau in Schweinfurt ihr Haus verlassen und kehrte nicht zurück. Daraufhin startete die Polizei in Unterfranken eine umfangreiche Vermisstensuche. Auch die Öffentlichkeit wurde um Hilfe gebeten.

Jetzt, etwa 12 Stunden nach der umfangreichen Suche nach der Vermissten, widerruft das Polizeipräsidium Unterfranken ihre Öffentlichkeitsfahndung. Die Frau wurde aufgefunden.

Schweinfurt: Vermisste Frau aufgefunden - Polizei widerruft Fahndung

In der kurzen Pressemitteilung heißt es, dass die Frau "wurde noch in den späten Abendstunden des Samstags wohlbehalten aufgefunden." Mehr Angaben machte die Polizei nicht.