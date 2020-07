Schweinfurt vor 1 Stunde

Busfahrer unter Schock

Tödlicher Unfall in Franken: Bus erfasst Radfahrerin - Frau (34) stirbt

Eine 34-jährige Radfahrerin hat bei einem Unfall in Schweinfurt ihr Leben verloren. Am Donnerstagabend wurde die Frau von einem Bus erfasst. Für die 34-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie starb am Unfallort.