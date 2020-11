Die 54 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Schweinfurt wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik, wo sie trotz der Reanimationsmaßnahmen und aller Bemühungen der Mediziner verstarb. Der 26-jährige Fahrer des Lkws und die andere Autofahrerin erlitten beide einen Schock und weitere leichte Verletzungen. Die beiden wurden zur Behandlung in Kliniken gefahren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Unterstützung der Schweinfurter Polizei, die mit der Unfallaufnahme betraut ist, auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck war zur Auslesung der aufgezeichneten Daten des Sattelzuges vor Ort, zudem waren die Feuerwehren aus Schweinfurt, Sennfeld und Gochsheim im Einsatz. Die Staatsstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt bleiben.

