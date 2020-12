Sulzheim vor 7 Minuten

Unfall

Lkw stürzt in einen Straßengraben: aufwendige Bergung mit Kran, hoher Schaden

In Sulzheim ist am Montagnachmittag ein Lastwagen beim Abbiegen in einen Straßengraben gekippt. Feuerwehrkräfte aus Gerolzhofen und weiteren umliegenden Orten waren im Einsatz, um den Lkw zu bergen.