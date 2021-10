Wie die Polizei Unterfranken berichtet, befuhr am Samstag eine 40-Jährige mit ihrem Auto gegen 16 Uhr die Landwehrstraße in Schweinfurt stadtauswärts und wollte nach links in die Ludwigstraße einbiegen. Dabei prallte sie mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer zusammen. Sie erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber wohl unverletzt, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort am Abend seinen Verletzungen.

Die Unfallermittlungen der Polizei Schweinfurt, insbesondere zur Unfallursache, werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt von einem Sachverständigen unterstützt. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Vorschaubild: © SplitShire/pixabay.com