Einbruch in Bordell: Zwischen Sonntagnachmittag (17. Januar 2021) und Mittwochabend (20. Januar 2021) ist ein bislang unbekannter Täter in ein Bordell in Schweinfurt eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang über den Balkon.

Anschließend durchwühlte er verschiedene Räume im momentan nicht genutzten Etablissement. Wie viel Beute der Täter stehlen konnte, ist derzeit noch unklar. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden von rund 2100 Euro. Nach seinem Einbruch verließ er unerkannt das Gebäude in der Gunnar-Wester-Straße. Die Polizei bittet nun darum, Hinweise unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.