Am Donnerstag (14. Juli 2022) ist ein Schulbus auf der Königshofer Straße in Üchtelhausen (Landkreis Schweinfurt) gefahren. Laut Polizei bemerkten die anwesenden Schüler eine Rauchentwicklung im Heckbereich des Schulbusses. Daraufhin wurde der Bus gestoppt, und der Busfahrer begann unverzüglich mit dem Ablöschen des Brandes. Parallel dazu wurde der Notruf gewählt.

Alle Schüler konnten den Bus unverletzt verlassen und wurden anschließend von einem Ersatzbus oder von ihren Eltern abgeholt. Die Feuerwehren Zell, Hesselbach, Üchtelhausen und Dittelbrunn kümmerten sich vor Ort um die Beseitigung der Betriebsstoffe und stellten die Absicherung am Brandort sicher. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Ursache für die Rauchentwicklung war vermutlich ein technischer Defekt.