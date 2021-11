Wegen eines technischen Defekts ist es am Mittwoch (3. November 2021) in Unterspiesheim im Landkreis Schweinfurt zu einem Großeinsatz mit Straßensperrung gekommen: Ein Sattelzug hatte eine große Menge Weizen verloren.

Der Lastwagen lud am Mittwochmorgen auf dem Gelände der Raiffeisen-Agrar in der Gemeinde Kolitzheim rund 26.000 Kilogramm Weizen auf seine Ladefläche. Auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Schwebheim bemerkte der Fahrer jedoch, dass eine größere Menge der Ladung herausrieselte. Die gesamte Fahrbahn war mit einer Schicht aus Weizen bedeckt. Ein technischer Defekt an der Bordwand des Lastwagen war daran schuld, dass die Ladung nicht richtig gesichert war.

Weizen muss von Fahrbahn geräumt werden

Zahlreiche Feuerwehrleute, Straßenwärter und Landwirte waren laut Angaben der Polizeiinspektion Gerolzhofen mit Geräten und Kehrmaschinen im Einsatz, um die Fahrbahn wieder freizuräumen. Die Straße war für die Dauer der Reinigung komplett gesperrt.