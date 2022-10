Die Polizei könnte im Landkreis Schweinfurt einem schweren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz auf der Spur sein: In Sulzheim ist am Montagmorgen (17. Oktober 2022) ein Stallhase mit abgetrenntem Kopf entdeckt worden. Das tote Tier wurde laut Polizei an einem Anwesen in der Schulstraße gefunden.

Vermutlich sei der Kopf abgerissen worden, lautet die Einschätzung der Polizeiinspektion Gerolzhofen: "Ob von einem Tier oder Menschen, konnte nicht eindeutig geklärt werden." Die Polizei bittet daher um Hinweise zu dem oder den Tätern, die das Tier getötet haben.

Hase ohne Kopf in Sulzheim entdeckt: Wer kann helfen?

Wer in der Zeit von Sonntagabend gegen 17.45 Uhr bis Montagmorgen gegen 8 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat, was mit dem Fall in Verbindung stehen könnte, soll sich unter der Telefonnummer 09382/9400 melden.

Vorschaubild: © Sandy Millar/Unsplash.com (Symbolfoto)