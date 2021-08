Zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Person kam es am Montagmittag (16. August) in der Stadtgalerie in Schweinfurt. Ein 23-Jähriger befand sich in der Stadtgalerie und hat gegessen. Da dies derzeit nur in gekennzeichneten Flächen möglich ist, wurde er von einer 66-Jährigen darauf hingewiesen, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt mitteilte.

Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beteiligten Personen, woraufhin weitere Anwesenden auf den Vorfall aufmerksam wurden und eingriffen. Im Anschluss wurde dem 23-jährigen durch die Hausverwaltung ein Hausverbot ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm Ermittlung wegen verschiedener Delikte auf, da die Angaben widersprüchlich ausfielen.