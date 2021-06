Bergrheinfeld bei Schweinfurt vor 59 Minuten

Wasserschutzpolizei

Spektakuläre Aktion: Polizeiboot mit Autokran aus dem Main gehoben

Am Dienstag (08.06.2021) gab es einen besonderen Einsatz am Main in Bergrheinfeld. Die Wasserschutzpolizei hat ein Polizeiboot mit einem Autokran aus dem Wasser gehoben.