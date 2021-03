Am Donnerstagabend (11. März 2021) ist gegen 17.10 Uhr ein Mann in eine Bank in Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt gekommen.

Er hat eine Mitarbeiterin bedroht und soll die Bank überfallen haben.

Mann überfällt Bank - Täter ist flüchtig

"Es liegt ein schwerer Raubüberfall vor", heißt es seitens des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de.

Nach dem Mann wird aktuell gefahndet, da er sich auf der Flucht befindet. Nach dem Überfall sei er weggerannt.

Ob und wie viel Geld er erbeuten konnte ist derzeit noch unklar. "Dazu können wir momentan keine Auskunft geben", so das Polizeipräsidium. Nach ersten Informationen wurde bei dem Raubüberfall glücklicherweise niemand verletzt.

Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.