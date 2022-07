Schweinfurt vor 1 Stunde

Streit eskaliert

Zwei Gruppen kämpfen mit Bierflaschen und Pfefferspray - gegenseitige Anzeigen

Zwei betrunkene Personengruppen sind am Freitag an einer Tankstelle in Schweinfurt in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Es wurden Bierflaschen geworfen und mit Pfefferspray herum gesprüht. Beide Gruppen zeigten jeweils die andere an.