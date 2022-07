Zeugen nach schwerer Attacke in Schweinfurt gesucht: Am Mittwochabend (27. Juli 2022) ist die Polizei zu einem Einsatz mit einer verletzten Person gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Bewohner mit schweren Stichverletzungen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge deute einiges auf eine Beziehungstat hin, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Schweinfurter Staatsanwaltschaft berichten.

Gegen 20.50 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen verletzten Mann in der Straße "Graben" eingegangen. In einer Wohnung am Einsatzort trafen die Beamten auf den schwer verletzten Wohnungsinhaber und seine Lebensgefährtin.

Mann in Schweinfurt angegriffen und in Klinik gebracht

Da sich der Verletzte zunächst nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen wollte, wurde er von den Beamten "unter Einsatz unmittelbaren Zwangs" aus der Wohnung zum Rettungswagen gebracht, wie die Polizei meldet. Er kam anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die ersten Ermittlungen vor Ort gestalteten sich schwierig, da beide Anwesende offenbar erheblich alkoholisiert waren, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die genauen Hintergründe der Tat seien daher bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen dürfte der Täter vermutlich im persönlichen Umfeld des Opfers zu finden sein.

Bei der Aufklärung der Tat hoffen die Ermittler auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Mittwochabend etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit dem Tatgeschehen am "Graben" in Zusammenhang stehen könnte?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat bzw. zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.

