Am Mittwoch der letzten Woche (9. Juni) entwendete ein dreister Dieb einen roten Rollator, der vor den Toilettenanlagen am Roßmarkt in Schweinfurt abgestellt war.

Während die 81-jährige Geschädigte ihre Notdurft verrichtete, nutzte der Dieb laut Polizeibericht die Gelegenheit um den ungesicherten Rollator Beiseite zu schaffen.

Dreister Diebstahl: Während der Zeit auf dem Klo Rollator geklaut

Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Vorschaubild: Symbolbild Jasmin_Sessler/pixabay.com

