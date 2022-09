Zu einer massiven Beleidigung ist es am Dienstag (20. September 2022) auf dem Pausenhof einer Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Schweinfurt gekommen.

Gegen 15 Uhr ging ein Lehrer mit seinen Schüler*innen über den Pausenhof. Der spätere Täter überquerte zur selben Zeit den Pausenhof mit seinem Fahrrad. In einem daraufhin entstandenen Streitgespräch bedrohte und beleidigte der Unbekannte einen Schüler massiv. So berichtet es die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Schweinfurt: Unbekannter bedroht Schüler auf Pausenhof

Bevor es zu Handgreiflichkeiten gekommen war, griffen zwei Pädagogen ein und konnten Schlimmeres verhindern.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ist etwa 30 bis 35 Jahre alt

alt ist circa 1,70 Meter groß

groß hat längeres krauses schwarzes Haar

hat einen 3-Tage-Bart

trug keine Brille

sprach gebrochen Deutsch mit türkischem Akzent

war er mit einem älteren Herrenrad unterwegs

Vorschaubild: © Kara/Adobe Stock