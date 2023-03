Es ist das alltägliche Bild: An der Supermarktkasse treffen Menschen, die es eilig haben, auf solche, die sich gerne etwas mehr Zeit lassen. Das kann dann verschiedene Gründe haben. Während manche einfach Lust auf ein Gespräch mit den Kassierer*innen haben, geht es bei vielen nicht mehr anders. Gerade Rentner haben oft alleine beim Einkaufen ihre Mühe, mit dem schnellen Abfertigen des Wocheneinkaufs fertig zu werden und ihre Lebensmittel zu verstauen.

Das kann dann auch schnell dazu führen, dass sich die Menschen, die nur kurz Mittagspause haben oder vor einem Termin nur kurz eine Kleinigkeit besorgen wollten, genervt fühlen, weil sie aufgehalten werden. Und das, obwohl die allerwenigsten, die an der Kasse mal länger brauchen, dabei böse Absichten haben. Um diesen auch mal etwas Gutes zu tun, hat ein Schweinfurter Supermarkt jetzt die sogenannte "Plauderkasse" eingeführt.

"Alle Zeit der Welt" und ein "kleines Pläuschchen mit der Kassenkraft"

Mit dem Slogan "Hier haben Sie alle Zeit der Welt" werden Senioren im "FFFrische-Center Höchner" dazu eingeladen, sich an der Kasse mal so richtig Zeit lassen zu können, ohne, dass dahinter genervte Kunden Schlange stehen müssen. Auch ein "kleines Pläuschchen mit der Kassenkraft" kann man dabei halten, wie der Supermarkt per Instagram mitteilt und verspricht dabei eine Atmosphäre "wie früher im Tante-Emma-Laden".

Die "Plauderkasse" läuft zumindest testweise einmal pro Woche, immer dienstags von 8.00 bis 12.00 Uhr. Sollte diese Phase erfolgreich sein, kann man wohl davon ausgehen, dass dieses System bleiben darf und vielleicht sogar erweitert werden kann. Die Instagram-Follower des "Höchner-Markts" jedenfalls sind jetzt schon begeistert. "So eine schöne Idee!" heißt es da beispielsweise, untermauert mit vielen Applaus-Emojis. Eine andere Dame meint: "An der Kasse wäre ich gerne Kassenkraft". Hier freut man sich also nicht nur für, sondern auch auf die Senioren - oder auch auf Jüngere, die sich allgemein beim Einkaufen einfach mal Zeit lassen wollen.

Das Konzept des Schweinfurter Supermarkts ist besonders in der aktuellen Gesellschaft interessant - und lobenswert. Die Welt wird immer schnelllebiger, es dreht sich alles darum, möglichst wenig Zeit durch alltägliche Dinge zu verlieren. Viele Geschäfte weltweit haben bereits Kassen, an denen man die Produkte einfach selbst einscannt und auch in Deutschland wird dieses Konzept immer mehr adaptiert. Da ist es doch schön zu sehen, dass auch mal an die Menschen gedacht wird, die auf dieses schnelle Leben keine Lust haben. Vielleicht finden Kunden und auch andere Geschäfte bald schon Gefallen an der "Plauderkasse".

Auch interessant: