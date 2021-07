Schweinfurt vor 27 Minuten

Betriebsunfall

Stromausfälle nach Unfall bei Fresenius in Schweinfurt: Arbeitskraft durch Stromschlag verletzt

In mehreren Gebieten in Schweinfurt kann es am Dienstag zu Stromausfällen kommen. Grund dafür ist ein Betriebsunfall beim Unternehmen Fresenius Medical Care.