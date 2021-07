In Schweinfurt wurde am Sonntag (25.07.2021) ein 27-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt. Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, dass der Mann gegen 18 Uhr in der Luitpoldstraße in einen Streit mit einem Bekannten geraten war.

Die verbale Auseinandersetzung sei schließlich in Gewalt umgeschlagen: Der 17 Jahre alte Bekannte des Mannes habe plötzlich ein Messer gezogen und mehrmals auf den 27-Jährigen eingestochen. Anschließend sei er vom Tatort geflohen.

Jugendlicher zückt im Streit Messer: 27-Jähriger in Schweinfurt schwer verletzt

Als der erste Notruf einging, machte sich die Schweinfurter Polizei sofort mit mehreren Streifen auf dem Weg. Es wurde eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieb. Währenddessen wurde der 27-Jährige von einem Notarzt versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr befindet sich der Mann laut Polizei nicht.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Der 17-jährige Tatverdächtig begab sich am Montagnachmittag (26.07.2021) selbstständig zur Dienststelle der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. In enger Absprache mit der Schweinfurter Staatsanwaltschaft wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vorschaubild: © Christopher Schulz