Seit Freitagmittag (14. Oktober 2022) wird ein 80-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht zur Stunde nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe, teilte das Präsidium Unterfranken mit.

Der 80-jährige Werner Balling verließ am Freitag seine Wohnanschrift in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße und begab sich mit seinem Auto zum Einkaufen in den Edeka-Markt im Theuerbrünnleinweg. Er hielt sich nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11.45 Uhr im Bereich des Supermarktes auf, anschließend verliert sich dort seine Spur.

Unversperrtes Auto auf Parkplatz gefunden: Wo ist Werner B.?

Das Auto konnte unversperrt auf dem dortigen Parkplatz aufgefunden werden. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass Herr Balling sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht aktuell weiter nach dem Mann und hofft hierbei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr Balling kann wie folgt beschrieben werden:

178 cm groß

Schlank

Kurze graue Haare

Zur Bekleidung keine Erkenntnisse

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09721/202-2230 zu melden.