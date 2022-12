Die Polizei Schweinfurt berichtet von einer Firmen-Weihnachtsfeier in Schweinfurt, die am frühen Sonntag (4. Dezember 2022) aus dem Ruder geriet. Für zwei Teilnehmer endete die Feier nach einer Schlägerei im Krankenhaus.

Mehrere Beschäftigte einer Firma feierten demnach am Samstagabend ihre Weihnachtsfeier in einem Lokal in der Adolf-Ley-Straße. Am frühen Sonntag gegen 2.08 Uhr kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Mitarbeitern. Der 39-Jährige und der 36-Jährige schlugen dabei so heftig aufeinander ein, dass sie sich laut Polizeiangaben "erhebliche Verletzungen" zuzogen. Der Rettungsdienst brachte beide in Schweinfurter Krankenhäuser, gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)