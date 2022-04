Bei einem Streit zwischen zwei Männern soll ein 23-Jähriger in Schweinfurt plötzlich ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit angegriffen haben. Die Polizei musste eingreifen.

Die zwei Bewohner der Schweinfurter Anker-Einrichtung hatten am Freitagvormittag (22. April 2022) eine Auseinandersetzung im Stadtgebiet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Gegen 10.15 Uhr waren die beiden Männer im Alter von 23 und 24 Jahren in der Schrammstraße miteinander in Streit geraten. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen soll der Jüngere dabei ein Messer gezogen und versucht haben, den anderen Mann damit zu verletzen. Ein Zeuge wählte daraufhin den Notruf und die Schweinfurter Polizei rückte an.

Männer geraten in Schweinfurt in Streit: Auseinandersetzung spitzt sich zu

Der Angreifer, der vor dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzung in Richtung Luitpoldstraße geflüchtet war, konnte bei einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmesser fand die Polizei in der näheren Umgebung und stellte es sicher. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der Festgenommene befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Polizei berichtet. Weitere Maßnahmen sollen in Abstimmung zwischen der Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft werden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)