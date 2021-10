Mit einem Einsatz gegen 1 Uhr in einer Diskothek in Oberndorf, Ketteler Straße wurde eine Reihe von Körperverletzungen aufgenommen. Hier waren drei Männer in Streit geraten, da einer die Freundin der beiden anderen angerempelt haben soll, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt mitteilte.

Zunächst verbal gingen die Männer auf den Rempler los, schließlich tauschte man Schläge aus. Der Einzelne ging zu Boden und musste sich in einem Schweinfurter Krankenhaus behandeln lassen.

Geprügelter kommt mit Verstärkung zurück

Gegen 4.30 Uhr kam er dann wohl, nachdem er einige Bekannte zusammengetrommelt hatte, zu der Disko zurück und fing nun seinerseits Streit an. Schlussendlich schlugen dann nach Zeugenaussagen, zwei Gruppen mit insgesamt zirka 20 Personen aufeinander ein. Erst als die Securities einschritten und die Polizei gerufen worden war, ließen die Schläger voneinander ab.

Bei Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt, sowie weiterer Unterstützungskräfte von den anliegenden Dienststellen, flüchtete der Großteil über die nahe gelegenen Felder und Bahngleise. Vor Ort wurden die Personalien einiger Zeugen, wie auch von dem einen oder anderen Täter, festgestellt. Für die beiden Auseinandersetzungen werden noch Zeugen gesucht, die bisher noch nicht durch die eingesetzten Beamten, aufgenommen worden waren.

Das Resultat der Schlägereien waren sechs, zumindest bisher, bekannte Personen mit leichteren Verletzungen. Die Beteiligten, hatten wie so oft, dem Alkohol zugesprochen. Der Alkoholkonsum dürfte somit als ein Faktor für die Auslösung der Streitigkeiten anzusehen sein.