Am Mittwochnachmittag (26.05.2021) fiel ein 44-jähriger Mann in Schweinfurt mehrfach negativ in der Innenstadt auf, wie die Polizei Schweinfurt mitteilt.

Unter anderem spuckte er in Ladengeschäften auf den Boden und schrie herum. Wenig später trat er an einer Hauseingangstüre die Scheibe ein.

Mann randaliert in Schweinfurt: Er beißt Polizisten mehrmals ins Bein

Als die Polizei ihn ansprach, war er sofort aggressiv und es hatte den Anschein, als dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Deswegen sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden.

Hier leistete er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und biss einen davon mehrfach in den Oberschenkel, sodass dieser im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden musste und nicht mehr dienstfähig war. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Im Anschluss daran wurde er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Vorschaubild: pixabay/Free-Photos