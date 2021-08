Am Samstagabend, 14. August 2021, kurz vor Mitternacht, war ein 48-Jähriger in Begleitung im Motherwellpark in Schweinfurt unterwegs.

Im Park kam plötzlich ein Unbekannter auf den 48-Jährigen zugelaufen und schlug mit einer Vase auf ihn ein. Das teilte die Polizeiinspektion Schweinfurt mit.

Nach Angriff mit Vase: Polizei sucht den Angreifer

Durch den Angriff erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach ersten Informationen habe es wohl rund eine halbe Stunde vor der Tat ein Zusammentreffen zwischen den beiden Personen gegeben.

Hierbei soll es jedoch nicht zu Auffälligkeiten gekommen sein. Durch die Polizeibeamten vor Ort kam es zu einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.