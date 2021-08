Am Montagnachmittag (17. August) trafen zwei Hunde Am Bergl aufeinander und bekamen sich in die Haare, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt mitteilte.

Als der Besitzer des einen Hundes versuchte die beiden zu trennen, wurde er durch den zweiten Hund in die Hand gebissen. Ein Hundehalter war nicht vor Ort und derzeit ist nicht bekannt, wem der Hund gehört.