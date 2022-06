Am Samstag, 25.06.2022, öffnete ein 61- jähriger im Anton-Jackel-Weg den Kofferraum seines Fahrzeuges. Hierbei sprang unerwartet dessen Vierbeiner, ein Labradoodle, aus dem Kofferraum heraus und rannte auf eine 71- jährigen Rentnerin zu. Der Hund sprang die Rentnerin auf Brusthöhe an. Durch den Sprung des Hundes stürzte die Rentnerin und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt auf. Die 71- jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Weitere Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Schweinfurt geführt.