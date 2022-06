Zu einem tierischen Angriff mit einer verletzten Frau kam es am Dienstag (14. Juni 2022) in einem Baumarkt in Schweinfurt. Laut dem Bericht der Polizeiinspektion Schweinfurt biss ein Malteser-Mix einer Mitarbeiterin in die Hand. Dabei verletzte sie sich zwei Finger.

Die Hundebesitzerin bekam von der Beißattacke ihres Vierbeiners nichts mit, da sich die Mitarbeiterin sofort nach dem Biss in den Mitarbeiterbereich zurückzog.

Nach Hundebiss in Schweinfurter Baumarkt: Polizei sucht Besitzerin

Die Hundebesitzerin wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 1,62 Meter groß

etwa 65 Jahre alt

etwa 60 Kilogramm schwer, schlanke Figur

hellblonde, glatte Haare

sprach mit bayerischem Dialekt

bekleidet mit Jeans und T-Shirt

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet unter der Telefonnummer 09721/202-0 um Hinweise.

Vorschaubild: © pixabay/Symbolbild