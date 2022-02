Am Samstagabend (26. Februar 2022) ist es am Roßmarkt in Schweinfurt zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, forderte eine Frau einen 50-Euro-Schein zurück, der ihr zuvor gestohlen wurde.

Daraufhin wurde sie geschlagen und getreten. "Im Rahmen des ausgelösten Polizeieinsatzes wurden dann auch noch

Beamten angegangen und getreten", heißt es im Polizeibericht. Die Polizeiinspektion Schweinfurt führt nun mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung.

Vorschaubild: © Jonathan Stutz/Adobe Stock