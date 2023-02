Der Wasserschutzpolizei Schweinfurt fiel bei einer Kontrolle eines Gütermotorschiffs auf dem Main ein erheblicher Sicherheitsmangel auf: Das über 85 Meter lange und fast elf Meter breite Frachtschiff, das eigentlich rund um die Uhr fahren wollte, hatte nicht die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Besatzungsmitgliedern an Bord. Ein Umstand, der nicht nur die Sicherheit der verbleibenden Besatzung und des Schiffes erheblich beeinträchtigte, vielmehr hätte es weitreichende Folgen für die gesamte Schifffahrt auf dem Main haben können. In Würzburg hatte sich letztes Jahr ein Binnenschiff im Main quergelegt und war manövrierunfähig gewesen.

Als Grund für die fehlende Besatzung nannte der niederländische Schiffsführer eine dringende familiäre Angelegenheit in den Niederlanden. Laut der Wasserschutzpolizei Schweinfurt ist ein Pendeln zwischen den jeweiligen Heimatorten und den europaweit fahrenden Schiffen alles andere als ungewöhnlich.

Auf Main bei Schweinfurt: Polizisten untersagen Schiffsführer die Weiterfahrt

Aufgrund der Beeinträchtigung der Sicherheit von Besatzung, Schiff und Allgemeinheit wurde dem verantwortlichen Schiffsführer des Schiffes die Weiterfahrt sofort untersagt. Erst mit weiteren Fachkräften kann das Schiff seine Fahrt in Richtung Rhein fortsetzen. Zudem wurde gegen den Schiffsführer ein Verfahren eingeleitet.



In letzter Zeit kam es bereits zu einem sehr ähnlichen Vorfall. Die Beamten der Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Schweinfurt werden weiterhin bei ihren Kontrollen viel Wert auf die Einhaltung der Vorschriften zur Sicherheit auf dem Main und den anderen Gewässern legen.

