Ein Autofahrer wurde im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 12.08 Uhr am vergangenen Sonntag (10.10.21) in der Niederwerrner Straße in Schweinfurt gleich dreimal an derselben Stelle geblitzt.

Er war in der 50-Zone mit jeweils 92 km/h, 75 km/h und 81 km/h erwischt worden. Warum er die Radarfalle auch nach dem zweiten Mal ignorierte, ist nicht bekannt.

Schweinfurt: Mann wird gleich dreimal an derselben Stelle geblitzt

Er muss nun mit einem Bußgeld von 440 Euro, vier Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.