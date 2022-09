Gegen 7 Uhr war der 32-Jährige am Samstag (24. September 2022) laut Polizei in der Franz-Schubert-Straße in Schweinfurt unterwegs, als er aus einer vierköpfigen Gruppe heraus zunächst beleidigt und anschließend zu Boden geschlagen wurde.

Die Täter klauten demnach verschiedene Gegenstände und seine Bäckertüte. Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute im Gesamtwert von etwa 200 Euro die Flucht. Der 32-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

Polizei fahndet nach Gewalttätern - Mann nach Bäckerei-Besuch in Schweinfurt verprügelt und bestohlen

Laut dem Opfer handle es sich um drei Männer und eine Frau, die er wie folgt beschreibe:

Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, kurze Haare, trug weiß-grauen Jogginganzug

Täter 2: Männlich, lockige Haare, Vollbart, trug dunkle Hose und helles Oberteil

Täter 3: Weiblich, schlank, trug Jogginghose und weißen Pullover

Täter 4: Männlich, näheres unbekannt

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat habe die Schweinfurter Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen nach der vierköpfigen Gruppe gefahndet. Den Tätern gelang es jedoch demnach, zu entkommen. Daher richtet die Schweinfurter Polizei nun folgende Fragen an die Bevölkerung: "Wer hat die Tat in der Franz-Schubert-Straße möglicherweise beobachtet? Wer hat die Täter möglicherweise auf der Flucht beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beziehungsweise zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?" Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.