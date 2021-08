Ein 17-Jähriger war am Sonntagabend, 15. August 2021, zu Fuß in der Kronacherstraße in Schweinfurt unterwegs, als neben ihm ein Fahrzeug anhielt und zwei Personen ausstiegen.

Das geht aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Schweinfurt hervor. Eine der beiden Personen ging auf den 17-Jährigen zu und schlug ihm mehrfach ins Gesicht.

Unbekannter schlägt auf 17-Jährigen ein: Polizei ermittelt

Anschließend stiegen die beiden Personen wieder ein und fuhren davon. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Warum eine der beiden Personen den 17-Jährigen geschlagen hat, ist den Ermittlern noch nicht bekannt.