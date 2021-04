Der 86-jährige Erich Neugebauer wird derzeit in Schweinfurt vermisst. Der Mann war am Freitag (16. April 2021) zu einem Spaziergang aufgebrochen, kam allerdings bislang nicht zurück. Von ihm fehlt laut Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken jede Spur.

Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche des 86-Jährigen gebeten. Gegen 13.00 Uhr verließ er seine Wohnung in der Gorck-Fock-Straße zu Fuß in unbekannte Richtung. Nachdem er am Abend nicht zurückgekommen war, verständigten Angehörige die Polizei.

86-Jähriger mit Demenz vermisst: Wer kann helfen?

Die gesamte Nacht lang suchten Einsatzkräfte mittels Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel nach dem Mann - allerdings erfolglos.

Erich Neugebauer wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm groß

schlank

weißes glattes, zurückgekämmtes Haar mit Geheimratsecken

trägt eine Brille

geht gebückt am Gehstock

soll mit einer blauen Jeans, einer braunen Jacke und braunen Schuhen bekleidet sein

Wer den Mann, der an einer leichten Demenz leidet, seit Freitagmittag gesehen hat oder sonst Angaben zu dessen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte dringend bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-2201 melden.