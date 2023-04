Update vom 29.04.2023, 13 Uhr: Experten haben erste Informationen zur Bombe

Die Experten des Entschärfungsunternehmens aus Mittelfranken haben die Fliegerbombe, die am Vortag in der Nähe des Schweinfurter Bahnhofs gefunden wurde, mittlerweile untersucht. Es handelt sich um eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Der Evakuierungsbereich muss entsprechend von 300 auf 500 Meter erweitert werden, teilt die Stadt Schweinfurt mit.

Von der Evakuierung, die um 12 Uhr startete, sind nun folgende Bereiche betroffen:

Ernst-Sachs-Straße zwischen Einmündung Heinrich-Lauer-Straße und Kreuzung Hahnenhügelbrücke

Hauptbahnhofstraße zwischen Wirsingstraße und Einfahrt Parkplatz Kaufland

Gustav-Heusinger-Straße zwischen Sachs-Kolonie und Hauptbahnhofstraße

Stresemannstraße zwischen Einmündung John-F.-Kennedy-Ring und Hauptbahnhofstraße

Wirsingstraße zwischen Einmündung Friedrich-Ruß-Straße und Hauptbahnhofstraße

Kreuzstraße

Obere Weiden

Der Hauptbahnhof Schweinfurt ist nicht mehr erreichbar, ab 14.30 Uhr ist auch der Bahnverkehr gesperrt. Alle Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich großräumig umfahren. Die im Sperrgebiet wohnende Bevölkerung soll den Bereich verlassen und Anordnungen der Polizei befolgen.

Die Stadt Schweinfurt hat einen Aufenthaltsraum in der Georg-Wichtermann-Halle eingerichtet, der denjenigen zur Verfügung steht, die nicht anderweitig unterkommen. Für die zu evakuierende Bevölkerung wird ein Busshuttle eingerichtet. Für alle Betroffenen wurde zudem ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter der Telefonnummer 09721 51-0 erreichbar ist.

Erstmeldung vom 29.04.2023, 11 Uhr: Sperrung und Evakuierung ab heute Mittag

In Schweinfurt ist eine Bombe entdeckt worden, was großräumige Straßensperrungen für Samstag (29. April 2023) zur Folge hat. Die Bombe soll bereits gegen Mittag entschärft werden.

Am späten Freitagabend ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Ernst-Sachs-Straße eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde, informiert die Stadt Schweinfurt am Samstagvormittag. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat ein Bombenentschärfungsteam angefordert, das die Bombe noch in der Nacht untersucht hat. Polizei und Feuerwehr seien sich einig, dass die Bombe am Samstag entschärft werden soll.

Fliegerbombe in Schweinfurt wird entschärft

Um die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten zu können, muss der Bereich in einem Radius von 300 Metern rund um den Bombenfundort evakuiert wird. Die dafür erforderlichen Straßensperrungen werden ab etwa 11.30 Uhr eingerichtet, die Evakuierung der Bevölkerung beginnt gegen 12 Uhr.

Der Hauptbahnhof Schweinfurt wird ab der Sperrung nicht mehr erreichbar sein. Ankommende Züge können bis circa 14.30 Uhr noch verlassen werden. Ein Zustieg ist jedoch nicht möglich. Ab 14.30 Uhr greift auch eine Sperrung des Bahnverkehrs.

Die Stadt Schweinfurt habe als zuständige Sicherheitsbehörde einen Koordinierungsstab eingerichtet, der die notwendigen Vorbereitungs- und Evakuierungsmaßnahmen in Abstimmung mit Polizei, ILS, Deutsche Bahn und den beiden betroffenen Industriebetrieben ZF und SKF trifft.

Alle Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich großräumig umfahren. Die im Sperrgebiet wohnende Bevölkerung soll den Bereich ab 12 Uhr verlassen und Anordnungen der Polizei befolgen. Die Stadt Schweinfurt richtet einen Aufenthaltsraum ein, der denjenigen zur Verfügung steht, die nicht anderweitig unterkommen.