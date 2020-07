Am späten Montagabend (13. Juli 2020) kam es in Schweinfurt zu einem Messerangriff. Dabei verletzte ein bislang unbekannter Mann einen 31-Jährigen.

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Verdächtige nach der Tat. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen wird nach dem Mann gesucht. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Schweinfurt: Opfer von Messerangriff im Krankenhaus - Polizei mit großer Suchaktion

Die Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr in der Moritz-Fischer-Straße. Der Täter verletzte einen 31-jährigen Mann mit einem Messer am Bein und flüchtete anschließend in Richtung Schuttberg.

Noch könne die Polizei nichts zu den Hintergründen der Tat bekannt geben, da bislang keine gesicherten Informationen vorliegen. Noch in der Nacht (etwa 01.30 Uhr) wurde mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen gefahndet.

Der verletzte Mann, ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Schweinfurt, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich

Circa 1,70 Meter groß

25 bis 30 Jahre alt

Kurze schwarze Haare

Dunkler Teint

Helle Jeans, weiße Turnschuhe, Oberteil mit orangen Streifen an den Armen

Zeugen, die die Tat in der Moritz-Fischer-Straße beobachtet haben, werden dringend gebeten, nähere Hinweise zu dem Verdächtigen zu liefern. Diese können unter der Telefonnummer 09721/202-1731 der Kriminalpolizei Schweinfurt mitgeteilt werden.