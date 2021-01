Vermisstensuche: Die Polizei sucht aktuell nach einem 19 Jahre alten Mann aus Schweinfurt. Der junge Mann gilt seit Samstagabend (16. Januar 2021) als vermisst. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Aus dem Polizeibericht des Präsidiums Unterfranken vom Sonntag (17. Januar 2021) wird deutlich, dass die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Dementsprechend laufen bereits Suchmaßnahmen, bisher jedoch ohne Erfolg. Deshalb hat die Polizei nun ein Foto des 19-Jährigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wo ist der 19-Jährige aus Schweinfurt?

Der 19-jährige Furkan P. wurde zuletzt gegen 20 Uhr an seiner Wohnadresse in der Heisenbergstraße gesehen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. "Auf Grund der aktuellen Temperaturen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Parlak in einer hilflosen Lage befindet", heißt es seitens der Polizei.

Der Vermisste wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

Schwarze kurze Haare

Markante dichte Augenbrauen

170 cm groß

Bekleidet mit einer dreifarbigen Jacke (blau-grau-schwarz) und einer schwarzen Jogginghose

Wer den Vermissten gesehen hat oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-2230 zu melden. Weitere offene Vermisstenfälle aus Franken finden Sie hier.