Als ein 19-Jähriger zu Fuß in der Hadergasse unterwegs war, traten ihm an einer Treppe plötzlich drei junge Männer gegenüber und forderten ihn dazu auf, Zigaretten und sein Getränk herauszurücken. Nachdem der junge Mann dies verweigert hatte, wurden die drei zunächst Unbekannten handgreiflich: Die Gruppe bedrohte und schlug den 19-Jährigen. Dann schritt ein couragierter Zeuge ein: Als der 42-Jährige zur Hilfe kam, wurde jedoch auch er angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die drei Täter. Ereignet hat sich die Tat gegen 22.15 Uhr an der Treppe zum Theaterpark in der Hadergasse.



Nachdem bei der Schweinfurter Polizei der Notruf eingegangen worden war, begann die Fahndung nach dem flüchtigen Trio. Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der aktuell in Schweinfurt wohnt. Seine beiden Begleiter sind bislang jedoch noch unbekannt.

Raubdelikt in Schweinfurt - 17-Jähriger festgenommen

Nach der Festnahme des 17-Jährigen wurde dieser zunehmend aggressiver. Mit massivem Widerstand versuchte er, sich der Polizei zu entreißen und musste daher von den Beamten überwältigt werden. Zusätzlich beleidigte der Beschuldigte die Polizisten mehrmals, bis die Unterstützungskräfte eintrafen.

Nun wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Richter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung erließ. Anschließend wurde der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Derzeit laufen die Ermittlungen zur Identität der anderen beiden Tatbeteiligten. Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, hofft die Kripo Schweinfurt auch auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer die Tat in der Hadergasse beobachtet hat oder wer Hinweise zu den zwei unbekannten Tätern geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 09721/202-1731 zu melden.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand, dpa